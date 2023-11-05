【星期一．炒啲乜】議息後港股有力衝18000？

市場憧憬美國加息周期完結，美國10年期債息回落，港股上周五(3日)發力，收市彈逾400點或2.5%，創7月以來最大單日升幅，市場更估計今周有望衝上18,000點。

分析指，中美首腦將在亞太經合組織(APEC)會議進行會面，或會傳來利好消息；另一方面，憧憬內地有更多政策出台刺激，港股或升至17,800點水平。不過，港股若然未能連續多日企穩，投資者要提防僅屬技術性反彈。

內地將於周二(7日)公布進出口及外匯儲備，貨幣供應數字、居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)則會周四(9日)揭曉。

外圍方面，澳洲央行議息結果將於周二出爐。外媒調查估算，由於當地通脹出乎意料地強勁，央行在過去四次會議上保持利率穩定後，是次將加息0.25厘，至4.35厘，如果落實加息，將是行長布洛克(Michele Bullock)領導下的首次加息，打算移居當地的港人務必要留意息口去向及澳元走勢。此外，美國申領失業救濟人數於周四公布。

數據好與壞將左右大市表現，影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、鄺紫珊：美元短期票券基金投資者續受惠高息環境

2、葉尚志：李寧長遠看高一線 考慮逐步趁低買入

3、郭家耀：中海油資本開支增仍無礙派息 前景樂觀

4、陳樂怡：內地客出境遊望再恢復 利好新秀麗前景

5、曜熊理財：兩因素夾擊 亞洲新興市場基金不宜沾手