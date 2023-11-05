美聯：10月工商舖註冊量及金額按月俱跌近2成

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月份工商舖註冊量及註冊金額按月齊六跌近2成。該行認為，政府在施政報告中「減辣」，預計可吸引投資者及外來人才來港置業，並有助帶動工商舖市場的投資氛圍。美國聯儲局維持利率不變，反映市場逐步消化金融環境收緊的消息，預計局方將會停止加息，投資者可考慮在目前市況下投資工商舖物業。

10月份整體註冊宗數最新報226宗，按月下跌約19.9%，註冊金額則錄24.06億元，按月減少約18.1%。當中工商舖三板塊的註冊宗數按月錄得全線下跌，商舖板塊的註冊量跌幅最大，10月僅錄62宗登記，按月下跌約31.9%，其次為商廈及工廈板塊，最新分別有48宗及116宗註冊，按月分別減少約15.8%及13.4%。

若按金額劃分，10月份註冊量最多的為價值500萬元或以下的物業，最新錄得123宗註冊，按月下跌約16.9%，其次為介乎500萬以上至1,000萬元及1,000萬以上至2,000萬元的註冊，最新分別錄得48宗及34宗登記，按月分別下跌36.0%及8.1%。介乎2,000萬以上至5,000萬元的物業錄得16宗註冊，按月增加約23.1%，是唯一錄得上升的銀碼類別。

鋑聯控股行政總裁(工商舖)盧展豪指出，在施政報告中，政府放寬買家印花稅、新住宅印花稅及額外印花稅等「辣招」，相信措施有望吸引更多投資者以及外來人才來港置業，並有助帶動工商舖市場的投資氣氛，預料第4季工商舖的成交量可望達到950宗，與第3季的數字相若。聯儲局議息後保持利率不變，反映由於近期美國長債債息上升，令市場逐步消化信貸及金融環境收緊的消息，使局方再額外加息以防經濟過熱的必要性降低，預料未來聯儲局將會停止加息，本輪加息周期或已結束，投資者適宜在目前的市況下吸納工商舖物業。