10月本港商舖買賣表現較差　交投按月挫35%

香港工商舖交投量重返3年前疫情爆發初期水平。中原(工商舖)資料顯示，10月共錄得約196宗工商舖買賣成交，重返2020年2月失守200宗的水平，按月下跌約9%，而涉及金額約26.99億港元，比9月更下挫約39%，其中以商舖表現較差，上月交投按月大幅減少約35.4%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該行統計，10月工商舖市場買賣成交及成交金額，按年更分別下調約22.5%及約34.5%。同時，在3大範疇中，商舖成交量跌幅最大。上月商舖買賣宗數由9月約65宗，下挫至約42宗，涉額僅約7.42億元，按月大減約56.2%，若以按年計，兩數字分別大減約44%及約38.3%。

上月缺乏大手商舖買賣支持，僅錄得一宗逾億元成交，為星資基金以約3.5億元沽出深水埗欽州街94號黃金數碼廣場，面積共約15,946方呎，成交呎價約2.19萬元，該基金於2014年舖市高峰期以約6.5億購入物業，是次易手帳面虧損約3億元，貶值幅度約46%。

潘續稱，寫字樓買賣輕微上升，10月錄得約26宗商廈買賣個案，按月上升約8.3%，對比按年同期仍下跌約25.7%，但月内交投氣氛不俗，連錄多宗逾億元成交，當中較矚目為港島區指標商廈，如銀建國際以約2億元沽出灣仔港灣道1號灣仔會展廣場辦公大樓49樓01、02及09室，面積共約6,889方呎，成交價約2億元，平均呎價約2.9萬元，新買家為江西銅業。工廈方面，上月買賣成交宗數與上月相若，錄得約128宗，涉及金額約12.37億元，升幅約14.9%，惟與去年同期相比仍然有約42.1%的差距。

他指出，上月工商舖成交走勢持續向下，因市場觀望氣氛濃厚，靜待施政報告出場，以致成交量滯止，而隨著施政報告公布，當中亦有不少措施利好工商舖市場，相信可挽回投資者信心，對整體後市仍然審慎樂觀。