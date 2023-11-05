陳永傑：樓價重回2017年　美息不變添利好

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

10月25日，全城引頸以待的施政報告終於出爐，政府落實樓市「減辣」，包括額外印花稅禁售期由三年減至兩年、買家印花稅和新住宅印花稅降至7.5%，以及針對外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，三辣招稅齊減，並推出一系列房屋土地措施，包括將居屋按揭貸款保證期延長、推展北部都會、積極為未來開拓土地儲備等等。

因應過去一年利率上升，經濟增長放緩，本地樓市交投減少，樓價亦出現調整，政府希望透過放寬住宅需求管理措施，緩解當前的樓市壓力，並鼓勵更多外來人才在港置業，助振興經濟。

筆者認為，「減辣」對樓市有一定的利好作用，有助激活物業流轉。樓市穩是推動經濟復原的重要助力，當然，辣招全撤最好。減辣後，近日樓市氣氛改善，市場信心正在重建，購買力可望陸續釋放。當中新盤市場即時見到反應，貨尾成交急增，減辣一星期，新盤市場成交約182宗，並將10月全月一手成交量推高至約362宗，減辣後成交佔50%，全月成交比9月上升2成多。受惠「先免後徵」新稅措施，非本地專才客明顯踴躍入市。

相比下，二手市場仍然慢熱，繼續以低價成交主導。現時一手市場吸引力比二手市場大，因為發展商採取「先求量、再求價」的策略，低價促銷，加上新盤百花齊放，吸引購買力流入新盤，導致二手繼續受壓。

踏入11月，樓市再現好消息，美國聯儲局宣布維持利率不變，已是連續兩次不加息，本港銀行最優惠利率亦維持不變。市場預期12月加息機會不大，加息周期亦有望完結，對樓市增添利好。

但樓價表現繼續受高息環境影響，減辣效應下，樓價跌勢有望逐漸收窄，第四季有機會止跌回穩。現時業主願意減價，筍盤選擇多，亦不乏優質盤，中原城市領先指數CCL最新已回落至2017年4月水平，樓價「時光倒流」，確實是用家入市的好時機。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑