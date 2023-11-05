改革GEM諮詢明截止　業界：單靠相關措施仍未夠

改革GEM(前稱創業板)的市場諮詢將於周一(6日)截止。香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)大致贊同改革措施，惟要徹底改善GEM現狀，單靠相關改革措施仍不足夠，聯交所須堅決實踐「市場主導」的理念，回復以披露為本的「買者自負」，並提倡全面撤回GL68-13A指引信，同時以「今日GEM板，明日主板」形容現況，呼籲當局堅定改革決心，不要再將問題歸咎於宏觀大環境。

聯交所2016年6月發表GL68-13A指引信，列出上市「啤殼」七大特點，包括市值低、僅勉強符合上市資格規定、集資額與上市開支不合比例等，並表明若發現申請人有相關特點，將會重點審查，甚至「加辣」，對申請施加額外規定或條件，甚至拒絕有關申請。其後於2018年4月更新有關指引信，強調審視申請人是否適合上市時是評估公司質素方面，並非以「清單」作為判定基準。

HKSFPA認為，GL68-13A指引信具有高度主觀性，且明顯針對香港中小企業上市的歧視性規則。該指引信是基建於過去曾有一小撮業界的不良分子搗亂，近年來「殼股活動」幾乎已絕跡的情況下，認為監管機構應改變「草木皆兵」的心態，而要防止「殼股活動」死灰復燃，也不需要犧牲所有優質的中小企業在香港上市，來打擊少數不良分子。

該會指出，企業上市的產業鏈龐大，包括會計師、券商、保薦人、行業專家、稅務專家、內控顧問、律師、印刷商、公關公司，上市慶祝活動更涉及餐飲及酒店業，可以支持不少經濟板塊，從而推動本港經。現時經濟環境已發生變化，支援本地中小企業已變得至關重要，聯交所不應再奉行過往的思維方式來管理市場。

另外，該會提到，香港新股主板集資金額不及印尼，「前景不比GEM好多少」，期望當局不要將責任歸咎於任何外國勢力、政治、大環境、新冠疫情等因素，反而要堅定改革決心，改善香港證券市場。