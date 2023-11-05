白宮前顧問：金磚國家影響力增　美元地位迎大挑戰

外媒引述白宮前經濟顧問Joe Sullivan在文章中表示，隨着金磚國家（BRICS）的規模和對全球貿易的影響力不斷擴大，美元可能面臨來自金磚國家日益嚴峻的挑戰。

過去有言論認為，金磚國家共同貨幣或許有能力撼動美元。Sullivan認為，金磚國家所創造的貨幣，可能顛覆美元在全球貿易市場上的霸主和主要儲備貨幣的地位。

金磚國家在8月份的峰會，邀請6個國家成為新成員。對此，Sullivan相信若埃及、衣索比亞和沙地阿拉伯加入金磚國家，將使該集團在全球貿易的影響力超過12%。原因是這三個國家環繞着蘇伊士運河，而這條運河是貨物流入國際市場的關鍵通道。

Sullivan指出，金磚國家在大宗商品市場影響力也不容小覷。沙特阿拉伯、伊朗和阿聯酋是全球上最大的化石燃料出口國；巴西、中國和俄羅斯是貴金屬的主要出口國。另外，他又提到，沙特阿拉伯持有超過1,000億美元的美國國債，將使金磚國家持有的美國公債總額超過1萬億美元。

他警告，以上種種趨勢可能會使美元霸權褪色，猶如英鎊在19世紀失去了國際主導地位。