太古房三房勁劈220萬沽　3年多帳蝕158萬貶13%

市區藍籌屋苑蝕讓成交一浪接一浪，鰂魚涌太古城三房單位勁減220萬元沽出，原業主持貨3年多帳面損失約158萬元，蝕幅約13.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運指出，鰂魚涌太古城怡山閣高層E室，實用面積約689方呎，三房間隔，減價220萬元，以1,030萬元售出，呎價約14,949元。原業主於2020年7月以約1,188萬元入市，現轉售帳面虧損約158萬元，單位貶值約13.3%。

●美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城錄本月首宗買賣，屋苑華山閣中層B室，實用面積約685方呎，三房間隔，原叫價約1,050萬元，議價後以940萬元成交，呎價約13,723元。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑指出，奧運站帝柏海灣5座低層H室，實用面積約592方呎，以1,120萬元成交，呎價約18,919元。原業主於2017年5月以1,080萬元購入上址，持貨6年帳面僅獲利約40萬元，單位只升值約3.7%，扣除使費料需損手。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉田苑B座中層5室，實用面積約466方呎，兩房間隔，放盤3星期減價63萬元，以305萬元未補價第二市場價成交，減幅約17.1%，呎價約6,545元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山峻源2座中層A室，實用面積約1,185方呎，三房間隔，放盤1年累減512萬元，以1,868萬元獲承接，減幅約21.5%，呎價約15,764元。原業主於2019年10月以1,991萬元購入上址，持貨4年帳面虧蝕123萬元，單位跌價約6%。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋富安花園10座低層A室，實用面積約597方呎，三房間隔，累減32萬元，未補價第二市場成交價298萬元，呎價約4,992元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋翠寧花園1座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，減價30萬元，已補價自由市場成交價338萬元，呎價約7,842元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期2座高層A室，實用面積約538方呎，三房連套房間隔，6月開價910萬港元放售，其後隨市況已下調至770萬元，最終累減180萬元或約兩成，以730萬元易手，呎價約13,569元。

●中原柯勇表示，將軍澳廣場7座低層D室，實用面積約459方呎，兩房間隔，以670萬元易手，呎價約14,597元。

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