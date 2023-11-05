新盤交投升溫　過去兩日錄105宗成交

市區兩個全新盤於周六(4日)同日發售，新盤市場交投氣氛升溫，市場於周六、日(4、5日)錄約105宗一手成交，屬8月底後逾兩個月同期最多。其中香港仔項目今日再沽1伙兩房，兩日累售32伙套現逾2億港元。啟德新盤昨亦單日沽出55伙，涉額逾5.4億元。

澄天再沽1伙兩房戶 兩日累售32伙套現逾2億元

該盤於周六(4日)展開首輪銷售，據成交紀錄冊顯示，項目兩日累沽32伙，包括1伙招標售出的特色戶，售出單位做價介乎440.14萬至784.8萬元，套現金額超過2億元。

●嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外發展（00688）合作的啟德海灣第1期，周六(4日)展開首輪銷售。據成交紀錄冊，項目即日沽出55伙，成交價由621.4萬至1,508.4萬元，套現金額超過5.4億元。

黃竹坑站晉環開放式售655萬 呎價2.2萬

●路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，一連3日均錄得買賣，消息指，項目最新於周日(5日)沽出2B座21樓D室，單位實用面積294方呎，開放式間隔，成交價655.9萬元，呎價約22,310元。

長沙灣睿峰周日售2伙 套現逾1446萬元

●鼎珮集團持有的長沙灣睿峰於周日(5日)連沽兩伙兩房單位，項目東翼26樓B室，實用面積439方呎，成交價逾1,446萬元，呎價約32,945元。另一伙為東翼21樓D室，實用面積499方呎，成交價近1,555萬元，呎價約31,160元。

發展商表示，施政報告後樓市氣氛回暖，項目自2月初重啟銷售迄今累售119伙，套現金額邁向14億元。整個項目已累售308伙，銷售金額直逼30億元。

EIGHT STAR STREET昨沽1伙 913呎售4600萬元

資料顯示，上址為項目約4個月首宗成交，今年則累沽6伙，套現逾1.6億元。據悉，項目尚餘3個單位可供選購。

星凱·堤岸河景戶1555萬元成交

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱·堤岸於周日(5日)再沽一伙，單位為3座42樓D室，實用面積677方呎，享城門河景，成交價1,555萬港元，呎價約22,969元。

他續指，項目自上月重推後沽出37伙，套現逾4.2億元。樓盤開售至今累售909伙，套現逾94億元，平均呎價約20,368元。

鰂魚涌THE HOLBORN一房售615萬

●星星地產旗下元朗雨後於周日(5日)售出1伙，中原列志揚指出，項目20樓G室，實用面積454方呎，以704.49萬元售出，呎價約15,517元，買家為同區新婚客。