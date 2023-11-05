陳鳳珠：內地仍難提振投資信心

內地近期持續推出政策穩經濟及穩市場信心，早前落實一系列支持內房及刺激消費的措施，但經濟基本面尚未顯著回穩。而今年中央政治局會議明確提出「活躍資本市場，提振投資者信心」，其後內地降低證券交易經手費，降低證券公司佣金費率，並實施證券交易印花稅減半徵收，以減輕股市交易成本，另外計劃推動中長期資金入市以及階段性收緊IPO節奏等，但似乎仍未能刺激投資氣氛，A股走勢仍然疲弱。

因此，近日中證監加大力度推出政策以穩定投資信心，中央匯金增持四大國有銀行的股份，為2015年8月以來首次增持，共斥資約4.77億元人民幣增持工農中建的A股，增持的股份佔各自總股本的0.01%，並表明未來6個月內將繼續於二級市場增持，不過未有明確金額，而今次增持遠低於2015年時救市的200億元人民幣，因此未能推動內銀股價持續做好。另外，匯金亦買入交易型開放式指數基金，預料金額或較增持四大行多，效果或更顯著。

市傳內地或考慮成立規模達數千億元人民幣的「平準基金」，所謂平準基金，為政府建立的基金，並對證券市場進行逆向操作，以防止股市暴升暴跌，務求達到穩定證券市場的目的，但尚未落實。

除此之外，中證監亦收緊融券和策略投資者配售股份出借的情況，中證監要求融券保證金比例由50%上調至80%，對私募基金參與融券的保證金比例上調至100%，以增加沽空成本，進一步限制投資者造淡股市。同時督促證券公司建立健全融券券源分配機制，加強融券交易行為管理，並禁止上市公司高層及核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃借出股票，以避免透過「借貨」的方式於場外減持，亦適度限制其他策略投資者在上市初期的出借方式和比例。

多家央企亦宣布回購或增持A股，上市公司集體回購，主要釋放對企業發展前景有信心的信號。儘管多管齊下，但由於經濟恢復情況較慢，資金仍然不願入市，即使內地加碼救股市，但估計短期內難以提振投資信心。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）