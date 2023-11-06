東方日報B1：港仍獲外資青睞　匯聚人才具挑戰

正當一批美國國會議員在中美元首會晤前再打「香港牌」，旨在鞏固香港國際金融中心地位的國際金融領袖投資峰會明天再度開幕。金管局總裁余偉文表示，首屆峰會「漣漪效應比我想像中強」，大型外資金融機構對本港的印象有改善，目前外資減持中國資產更多是周期性因素導致，對於外資機構來說，本港作為金融中心的挑戰反而是匯聚人才。

首屆峰會結束後一年以來，余偉文不斷接觸國際最具影響力金融機構和資產管理公司的「話事人」。他接受訪問時憶述，出席首屆峰會的一、二把手對那次經歷頗正面，下屬高層在之後幾個月魚貫訪港，鑑於他們主管亞洲和海外業務，必須使其明白香港的機遇、以香港為亞洲業務基地之重要性，他全部會見，接着大行董事也在通關後來港，而他們能左右集團資源投放何地。

他認為，首屆峰會的成效不能簡單量化，但今年初以來，不少大型金融機構在本港舉辦會議，關鍵在於讓客戶和投資者見證香港的活力，增強對香港的信心，因為金融的本質就是「信任和信心」。這種「漣漪效應」比他想像中強且持續至今，出席本屆峰會的頂級金融機構主席或行政總裁更翻倍至90餘人，除銀行和投行，還有富達、貝萊德、東方匯理和黑石等眾多管理資產龐大的基金公司，「90幾個有影響力嘅人幫手傳開香港嘅好事」。

更重要的是，《港區國安法》和「與世隔絕」等過去幾年令外資生疑的議題，如今已基本上沒人提，扎根香港發展的決心更大，整體而言「加多過減」。對於有個別金融機構減少人手甚至關閉辦公室，「他們會否只是地區銀行？可能原本在港規模較小，不如將亞太區幾個很小的分部整合為一？」

不過，余偉文不諱言，國際金融業高層亦反映本港作為國際金融中心「有好轉但未好轉晒」，關注點在於吸引全球的人才來港。他透露，上周五訪問進行前的早上「有位女士好雀躍，一嚟就猛影相」，事關她的機構正在擴充，還承租了國際金融中心二期，「她發現同事在內部員工交流平台最愛看的內容就是照片，於是她便特意多拍照，讓他們看看將來辦公室的景觀。」他順勢讓對方幫忙吸引頂尖的員工來港發展。

現時另一個動搖香港作為金融中心地位的難題，乃外資對投資中國的興趣似乎比疫情期間更冷淡。余偉文承認，對內地經濟的信心很難舉辦一個峰會就能建立，內地經濟放緩或個別行業的風險也會讓資金卻步，但「市場年初憧憬內地經濟復常反彈，流動性也不錯，日均成交額也過千億元」，刻下流動性低迷跟息口一年內抽升5厘、上市企業所在地的經濟環境和市場情緒有關。

他說，不久前才赴美國波士頓與當地的大型國際資產管理公司舵手交流，對方的反饋是仍在提高配置中國資產，「客戶對投資內地的興趣與需求並無衰減……要求比重追上對中國經濟於全球的份額……過去幾年內地資產價格與歐美公開市場的相關性很低，甚至相反，加入中國資產對分散和減低投資組合風險很有幫助。」

他又謂，內地的股票和債券已被納入主要指數，「只是因為過去幾年沒有機會到內地，而且看淡內地經濟和一些板塊的分析較多，資產管理公司出於觀望才暫時低配內地，屬短期且周期性，找到對的時機自然會再投資……一旦信心恢復，資金便有望經香港進入內地」。本港存款結餘今年以來不減反升，「不排除就是一些資金短期內對內地經濟有點擔心，賣掉相關資產套現敍做定存，港元定期息率都有5厘啦。」

另外，就惡劣天氣下港股照常交易，余偉文稱，金管局已讓銀行預早準備，而銀行亦願意配合，「遙距運作的機制就緒已久，如找些家住港鐵站附近的員工上班，港交所一拍板銀行就盡快埋位，期望下個風季做到。」