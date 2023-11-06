周樂樂：市場企穩反彈　重視科技創新方向

過去一周，A股滬、深兩市均上漲。其中，科創50與創業板指漲幅較大均超過1.5%。申萬一級產業中，27個產業漲、4個產業跌。板塊方面，電子、機械設備與電腦漲幅居前，而綜合業、房地產與鋼鐵等板塊跌幅則靠前。數據上看，上周市場板塊漲多跌少，市場情緒明顯轉好。其中科技股明顯轉強，特別是受益於產業政策扶持與市場需求回溫的機械人、晶片半導體與電子元件等相關板塊表現較為強勢。

市場消息來看，國內方面，近期推出的10月PMI數據較上季下降0.7%，降至收縮區間，顯示內地經濟景氣水準有所回落，持續恢復基礎仍需進一步鞏固。不過儘管製造業景氣水準有所回落，但市場預期在穩定持續向好。10月生產經營活動預期指數為55.6%，較上季提升0.1%，連續四個月位於較高景氣區間，顯示企業對市場恢復發展對市場發展信心穩定。

在金融政策方面，國內近期召開中央金融工作會議，會議從全局高度為下一階段中國金融工作制定了總體規劃，強調了金融服務實體的方針，加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持。筆者認為，未來金融服務實體經濟、金融讓利實體的相關政策將持續推進，可望逐步激發市場活力，並推動國內經濟的發展。另外，此次金融會議重申了活躍資本市場，更好支持擴大內需，預計國內後續將會有重要的維穩資本市場的政策出台。此外國內近期財政政策接連出招明顯發力，釋放了穩健成長政策持續發力的信號，有利於緩和各地財政困境與償還涉及政府的債務鏈，以及推動經濟修復。整體來說，隨着國內穩健與穩市場的一攬子政策和接續措施落地見效，中國經濟運行的積極因素和有利條件累積在逐步增多，國內經濟在第四季度有望繼續保持企穩回升態勢，市場的信心可望逐步恢復。

國外消息方面，近期美國最近公布的經濟與消費數據呈現較強韌性。如美國公布第三季GDP年化增長4.9%，超出市場預期的4.5%。此外在消費數據方面，3季美國個人消費較上季成長4.0%，較2季提升3.2%，9月耐久財訂單月率錄得4.7%，遠超預期的1.7%。美國經濟數據的持續強勁可能引發市場對聯準會緊縮的擔憂。另外，聯儲局9月議息會議維持利率不變，這是聯準會在兩次會議上連續暫停加息，符合市場預期。但需注意的是，雖然此次聯儲局維持利率不變，但也表態未排除未來繼續升息的可能性，本次會議聲明中對經濟的表述從經濟適度擴張改為三季經濟強勁增長，另外聯準會認為目前通膨水準仍居高不下，表示將繼續關注通膨上行風險。聯儲局主席鮑威爾也表態美國回歸2%的通脹「還有很長的一段路要走」，因此預計聯儲局利率仍將在一段時間內保持高位運行。同時，巴以、俄烏衝突仍在持續，戰爭風險對資本市場仍存隱憂。筆者認為，在區域衝突風險、高利率環境與通膨水準仍較高的情況下，美股短期走勢仍難以樂觀。

展望後市，美股市場因為高利率環境維持與通脹上行風險等因素影響使得短期風險資產持續承壓，國內方面經濟運作的正面因素累積增多，加上國家穩經濟及穩市場的政策支持下，能夠使得國內市場逐步向穩。預計國內股市調整空間有限，中長期可望企穩反彈。投資策略上，重點關注國產替代、政策重點支援以及具備科技創新的方向，如智慧駕駛，機械人與消費電子等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂