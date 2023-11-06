廖嘉豪：歐央行緊縮幣策顧慮多

上周歐元區通脹數據可能會加強歐洲央行的觀點，即貨幣政策的緊縮力度或已足夠，但並不意味歐洲央行將如市場預期般在明年4月之前、或較聯儲局更早啟動減息周期，也不等於歐洲央行減息幅度與聯儲局相似，主要基於3個原因。

首先，即使歐元區通脹升幅放緩，但歐洲央行仍然認為通脹「太高及持續太長」，需要遏制長期通脹預期；其次，歐洲央行的利率前景將部分取決於歐元區財政政策的立場，但由於歐洲多國增長乏力，各國政府不願在明年收緊財政政策，這將使歐洲央行更難提前減息；還有的是，明年上半年中國經濟潛在復甦加速或推遲歐洲央行放寬貨幣政策時間表。

歐元中線走勢看好

總括而言，市場似乎過度預期歐洲央行採取較聯儲局更激進、更寬鬆的貨幣政策。聯儲局歷史上仍是貨幣政策轉變最進取的央行，當經濟條件合適可能會更早、更快地減息。

目前預期美國融資成本上升及信貸供應下跌將減少明年消費開支，導致屆時美國經濟放緩及失業率上升，結合通脹下降或促使聯儲局在明年下半年開始減息，或利好歐元兌美元中線走勢，重回1.125至1.15區間，同時也跑贏其他歐洲貨幣，如英鎊和瑞郎。歐元在1.045至1.05應有強力支持，而1.075至1.09則是主要阻力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪