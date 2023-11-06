港股黑期高水190點　油價上周累挫6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.07%，報105.1；港匯見7.8236；離岸人民幣(CNH)報7.2851；美元兌日圓處149.44；歐元報1.0728，英鎊報1.237。金價處1,988.76美元。布油報85.26美元，紐油報80.83美元。比特幣(Bitcoin)靠穩，報3.51萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水190點。

●道指上周五(3日)收報34,061點，升222點或0.66%；標指收報4,358點，升40點或0.94%；納指收報13,478點，升184點或1.38%。全周累計，道指、標指、納指分別上升5.1%、5.9%和6.6%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,798點，升133點或0.75%。

●11月恒生指數夜期收報17,867點，升211點，高水203點，成交23,558張。

●紐約期油上周五收報每桶80.51美元，跌1.95美元或2.4%，全周累跌約6%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.89美元，跌1.96美元或2.3%，全周累跌約6%。

●紐約期金上周五收報每安士1,999.2美元，升5.7美元或0.3%。全周累升0.1%。

●英國富時100指數上周五收報7,417點，跌28點或0.39%；德國DAX指數收報15,189點，升45點或0.3%；法國CAC指數收報7,047點，跌13點或0.19%。

●美國10月非農新增職位僅15萬人，遜預期；失業率3.9%升至近兩年高位。

●沙地阿拉伯據報將於12月繼續自願每日減產100萬桶。

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