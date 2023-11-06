第一太平就印尼附屬引入GIC投資16億港元持股33%

同時，MUN與MPTC(公司之菲律賓聯號公司)之間接全資附屬MPTI訂立另一份股份認購協議，據此由MPTI認購MUN之833股新股，按全面攤薄基準計算即佔MUN約10.3%股權，總認購作價約為1.03萬億印尼盾(約5.1億港元)。

MUN投資於印尼多個收費公路特許權。上述認購之所得款項將用於就公司在2022年7月4日所宣布收購Japex 40%相關之若干債務責任以及融資及交易成本進行再融資，並將支持MPTC印尼收費道路投資組合之持續增長。此外，MPTI額外認購將使MPTC保留於MUN之實際控制權。

於公告日期，MPTC持有MUN之71.5%實際擁有權。於GIC認購事項及MPTI認購事項完成後，按全面攤薄基準，MPTC於MUN之實際擁有權將減少至50.9%。MPTI認購事項將由MPTC內部資源出資，MPIC或公司毋須額外投資。待股份認購完成後，MUN將繼續為集團之間接控股附屬公司。