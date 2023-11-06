港交所：科技主題成首三季ETF市場亮點

香港ETF市場(交易所買賣基金，包括槓桿及反向產品)今年首三季保持穩健增長，平均每日成交量按年升三成至142億元，期內共有11隻新產品上市，產品總數達到175隻。主題式ETF繼續受追捧，當中又以科技主題ETF尤其受市場青睞，主要因為受人工智能及加密貨幣等熱潮帶動。

科技及加密資產ETF成市場焦點

從資金流入的角度來看，主題式ETF暫時於年內「稱冠」。今年首三季錄得最大資金流入規模的十隻ETF之中，有六隻屬於主題式ETF，其中，科技主題尤其受投資者關注，特別是追蹤中國科技板塊的恒生科技指數產品：追蹤該指數的七隻香港上市ETF共錄得166億元資金流入，其中四隻更是香港ETF市場資金流入規模的前十名。

此外，人工智能興起，帶動相關科技股上漲，而加密貨幣及美國科技股向好，亦支持以相關科技為主題的ETF表現。舉例說，比特幣在今年上半年上升逾80%，同期以太幣亦上升52%，儘管兩隻加密貨幣的價格在第三季稍為回落，但仍支持在香港上市的比特幣期貨ETF及以太幣期貨ETF在首三季保持可觀升幅。

另外，納斯達克指數於今年初至9月底上升近30%，升幅亦反映於追蹤該指數的香港上市ETF表現。

「ETF通」進一步提升成交量

2022年7月4日，ETF獲納入互聯互通機制，進一步促進香港ETF市場的流動性。於2023年9月，南向及北向ETF的平均每日成交額分別為29億港元及5.84億元人民幣。南向及北向月度平均每日成交額更於6月份創新高，分別達46億港元及6.8億元人民幣，當月南向ETF成交量佔整體香港ETF市場接近18%，反映內地投資者的分散投資需求。

自今年7月17日起，獲納入北向(滬深股通)ETF通的ETF新增34隻，其中16隻在上海證券交易所上市，18隻在深圳證券交易所上市，進一步深化香港與內地ETF市場的互聯互通。是次擴容後，ETF通的北向產品數量達到131隻。另一方面，南向(港股通)ETF通也將於今日(11月6日)起新增兩隻ETF，均為恒生科技指數產品。

隨着ETF通的不斷發展，此渠道的流動性有望持續加深，產品種類方面亦可望更多元化。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁（Brian Roberts）