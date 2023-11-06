「AI教父」名不虛傳！成立初創8個月進身獨角獸...

外媒報道，有人工智能(AI)教父之稱的李開復，在北京創立的初創企業零一萬物(01.AI)，憑着若干指標已領先硅谷最頂尖表現的新開源AI模型，在一次阿里雲參與的籌資中，估值已超過10億美元，成立短短不足8個月便成功進身為「獨角獸」行列。

李開復在進入創投領域之前，曾在谷歌、微軟及蘋果公司工作。他原本已創立創投公司「創新工場」，身兼董事長暨執行長。他3月開始籌組01.AI團隊，並在6月開始營運。設於北京的01.AI開源的基礎大型語言模型Yi-34B，目前中文和英文版本已經提供給全球開發者使用。大型語言模型(LLMs)根據大量資料來訓練的演算法，能夠閱讀、理解並生成近似人的文本、圖像和程式。

在關鍵指標上，Yi-34B表現已領先市場已有的開源模型，像是Meta知名模型Llama 2。從開源社群網站Hugging Face周末公布的評估排名來看，Yi-34B名列預訓基礎LLMs之首。

李指出，Llama 2已經成為黃金標準，對開源社群貢獻很大。公司希望提供一個出色的選擇，不僅為中國，也為全球市場。

對於美國實施高階晶片出口禁令，李對此感到「遺憾」，但表示01.AI已經備足所需的晶片，足以供應未來所需。01.AI今年初即開始預先囤貨，甚至向創新工場融資來採購。他續稱，01.AI已在規劃的開源模型以外的營運策略，未來將和客戶合作，開發針對特定行業或競爭環境專屬方案。Yi-34B的名字來自於訓練中使用的340億個參數，如今已開發一個超過1,000億個參數的模型，而01.AI的專屬模型將以GPT-4為標準。GPT-4是OpenAI的語言模型。

總部位於美國三藩市的OpenAI去年推出ChatGPT聊天機器人後，引發了人們對人工智能的狂熱興趣。谷歌母公司Alphabet、微軟及Meta已投入數十億美元進行研發，尋求在生成式人工智能及其他新興領域的領導地位。SpaceX始創人馬斯克亦剛剛推出了一款名為Grok的聊天機器人。