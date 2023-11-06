【高盛推介】騰訊、美團繼續抽升　資金轉向吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊上周五(3日)發力突破300元關口收市，升約4.9%，今早(6日)繼續上升。高開約2.4%後突破310元水平，最高見312元的過去3周高位。現報311.8元，升約3%。騰訊將於下周三公布今年第三季業績，有券商料總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。

美團上周五重上110元水平，升約2.8%，今早繼續上升，最高見116.7元的過去3周高位。現報116.6元，升約5%。有券商料美團今年第三季，收市按年增長21%；經調整經營溢利47億元人民幣，按年升87%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周二及上周三共錄得約1,110萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周四及上周五共錄得約2,790萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團方面，好倉於上周一至上周四共錄得約1,230萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約60萬元。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿9.1倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.0倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿10.2倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、高敏感度。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.2倍，最貼價條款、高敏感度。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.9倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.9倍，中短期、高槓桿。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿4.1倍，中長期、時間值損耗較低。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率8.8倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率6.8倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率20.9倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率13.4倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比5.7倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率9.2倍。

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