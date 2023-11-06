中國物流與採購聯合會：10月全球製造業PMI跌至47.8%

根據中國物流與採購聯合會發布，10月份全球製造業採購經理指數(PMI)為47.8%，較9月下降0.9個百分點，結束連續3個月按月上升走勢，連續13個月運作在50%以下，全球製造業呈現波動下行態勢。分區域來看，亞洲、歐洲、美洲和非洲製造業PMI較9月有不同程度下降。其中，亞洲製造業PMI仍在50%以上；歐洲、美洲和非洲製造業PMI均在50%以下。

該會指，從數據變化來看，全球經濟恢復的不穩定特徵有所顯現，持續的通脹壓力和加劇的地緣政治衝突繼續困擾著全球經濟復甦。國際貨幣基金組織(IMF)在10月發布的《世界經濟展望報告》中預測今明兩年世界經濟增長將持續放緩。其中2023年經濟增長率預估為3%，低於2022年的3.5%，2024年經濟增長率預估為2.9%，較7月的預測值下調0.1個百分點。

該會並表示，目前日益擴大的地緣政治衝突有可能進一步加劇全球通脹壓力，並擾亂國際經濟運行秩序，對全球貿易和供應鏈帶來新的衝擊，經濟領域的多邊合作也將受到挑戰。在此背景下，多邊合作的持續深入推進顯得格外必要。世界各國應在競爭中求合作，力爭解決爭端，讓世界經濟回歸平穩恢復的軌道。