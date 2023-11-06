六成大屋苑估價跌至4年半新低 呢個盤一個月更驚見冧10%以上...

息口高企，加上減辣未能「撻着」樓市，銀行估價更趨悲觀。最新統計的全港20個大型二手屋苑單位，佔八成半的估價下挫，其中12個或約六成更創逾4年半新低，其中，沙田第一城單位按月急跌約10.4%，單月跌幅之大為近年罕見。至於鰂魚涌太古城單位亦連跌7個月，累挫高達20.4%。

個別大型銀行網上資料顯示，上述的大型二手樓盤單位，佔17個估價下滑，當中14個跌幅擴大。沙田第一城16座高層戶，實用面積約327方呎，最新估值約465萬港元，至少為2019年4月初後最低，較10月初估價約519萬元，下跌約54萬元，期內跌幅料屬近年最大，而與9月同期跌約3.5%相比，挫幅擴大6.9個百分點。該屋苑估值已連跌5個月，累挫約18.4%。

美聯黃錦瀚表示，該盤近月成交價急跌，估價也下瀉，現時兩房單位叫價390餘萬元起，若「有票」估計380萬元已有交易。事實上，屋苑10月錄約18宗細單位買賣，做價全部低於「5球」，最平僅售約378萬元。

另外，20個屋苑的單位佔6個估價跌幅都達5%或以上，將軍澳蔚藍灣畔5座低層單位，實用面積約507方呎，本月最新估價約732萬元，亦屬過去至少4年半後最低，較9月初約785萬元，按月減少約6.8%。

而鰂魚涌康怡花園E座中層單位，最新估價約685萬元，亦為多年來首見低於700萬元，按月跌約6.3%，較上月僅挫約1.5%明顯擴大。至於長沙灣宇晴軒及天水圍嘉湖山莊單位，同期估價亦回落約5.9%及約5.3%。

至於港島指標屋苑鰂魚涌太古城順安閣低層戶，實用面積約580方呎，最新估價約786萬元亦屬近年低位，較9月初跌約5%，更自今年4月初約988萬元一直回落。

其餘11個估價按月減少的樓盤，跌幅則介乎約0.9至4.9%不等。

資深投資者伍冠流表示，被近期物業估價跌幅「嚇到跳起」，有關情況對上車客入市有影響，將觀望後市會否繼續回落。他又指，雖然估值急瀉，但近年銀行貸款嚴謹保守，買家亦須通過壓力測試，斷供情況並不多，料短期內都不會出現「Call Loan」（要求提前還款）情況。