【高盛推介】阿里、京東突破近期高位 雙11活動成交上升
2023年11月06日 13:18
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴上周五(3日)升約2,9%，今早(6日)繼續上升，最高見84.95元的過去3周高位。現報84.6元，升約2.1%。阿里公布至上月底，今年雙11活動期間有155個品牌成交突破億元人民幣，並引入AI驅動產品協助商家。
京東集團上周五重上100元關口，升約3.7%，今早繼續上升，最高見107.7元，突破3週高位。現報106.9元，升約3.7%。有報道指京東今年雙11活動首週，有近1.5萬個品牌成交額同比增長超5倍。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周一至上周三共錄得約1,550萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約30萬元。
京東方面，好倉及淡倉於上周四分別錄得約60萬及50萬元資金流入後，上周五皆獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的高槓桿選擇可留意阿里購(20265)。輕微價外選擇可留意低面值阿里購(18131)。中年期選擇可留意阿里購(27252)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(57893)，遠牛選擇可留意阿里牛(52626)，與現價有約7及10元收回距離。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.7倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.6倍，輕微價外、低面值。
阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿4.9倍，中年期。
阿里牛57893，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，遠牛。
阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿5.0倍，貼價。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
京東購20560，行使價138.98元，2024年05月30日到期，實際槓桿5.7倍，中年期、貼價。
京東購19443，行使價143.53元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。
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