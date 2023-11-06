意大利電信出售固網業務止血　卻面臨股東挑戰

外媒報道，意大利電信(TIM)周日(5日)批准將旗下固網業務以190億歐元(約1,595億港元)售予美國私募基金KKR，是首家放棄固網業務的歐洲主要國家電信商。

TIM行政總裁Pietro Labriola表示，希望透過出售固網業務，減輕公司的債務負擔。此外，公司也難以承擔老舊網路所需要的再投資。由於固網業務涉及重要國家戰略資產，有關交易也要獲得意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)的支持。政府希望透過該交易，彌補義國與其它歐盟國家之間的數碼落差。

為了能監管該被視為國家戰略資產，意大利政府已經授權財政部，出資22億歐元取得TIM固網業務兩成股權。而財政部旗下的國有銀行CDP，本身是TIM的第二大股東。而董事會決定該交易不用再經過股東的投票通過。對持有TIM的24%股權的法國Vivendi集團來說是一個挫敗。Vivendi一直希望找到會出更高價的買家，認為賣產需要股東投票通過，董事會的決定是非法的，將使用任何的法律手段去挑戰董事會的決定。

TIM表示，董事會在上周五開始審核KKR的收購報價，並在周日通過。如果滿足某些條件，而且包括債務出售，作價高達220億歐元。交易將於2024年夏季完成，將減少集團約140歐元的金融債務。