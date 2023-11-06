外資真的跑了？中國FDI上季首度出現赤字...

外媒報道，根據中國外匯管理局公布的第三季國際收支數據，外國直接投資(FDI)錄得118億美元赤字，是1998年有紀錄以來首度出現負值，反映外資縮減在中國建設廠房與其他新投資，甚至出現撤資情況。另外，10月在岸人民幣兌美元交易量也創下歷史新低，凸顯當局加強遏止拋售人民幣活動。

報道指出，外商在中國的投資自2022年第二季起急劇下滑，至今情況持續疲弱。當時中國經濟因上海封城而陷入動盪。中國日本商會今年9月的調查顯示，近半數回覆的商戶表明，2023年不會在中國投資，或投資規模低過2022年。而中國美國商會近期的調查亦顯示，66%成員表示中美關係日益緊張，是在中國經商的挑戰。

美國早前收緊對中國的晶片與人工智能投資的管制，大大打擊外資在華投資科技的意欲。根據美國研究公司Rhodium Group的數據，在半導體領域的外國投資，以地區來看，中國的佔比已從2018年的48%萎縮至2022年的1%。反觀，美國佔比從0%上升至37%，印度、新加坡及馬來西亞的總佔比則由10%升至38%。可見資金在相關領域的投資有明顯的策略轉變。

報道又指，今年7月生效的中國新版反間諜法擴大間諜的定義範圍，也令到外資企業感到不安。NLI Research Institute資深研究員三浦祐介表示，中國的法律與規範缺乏透明度，此因素增添在中國業務連續性的疑慮。

此外，最新數據顯示，10月人民幣兌美元在岸交易量跌至歷史新低1.85萬億人民幣，較8月大降73%。消息人士透露，人民銀行已敦促主要銀行限制交易，並勸阻客戶將人民幣兌換成美元。高盛的數據顯示，9月中國外匯流出量大幅增加至750億美元，為2016年以來最大。