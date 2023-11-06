移民注意！英國樓市有幾差？地產商送車氹買家

打算移居英國的朋友注意，由於利息飆升削弱置業需求，英國地產商正推出免費汽車及繳付按揭等免費贈品吸引買家。

據加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)編製及外媒所得數據，10月底出售的新樓中，有五分一在廣告中出動甜頭。根據加拿大皇家銀行估計，此比例在過去10年中不到十分一。

該行資本市場樓市分析師Anthony Codling表示，在樓市熾熱、單位沽清的情況下，並不需要任何激勵措施，不過當地產商熱衷於加快銷售速度，以賣出最後剩下單位，以便離場並降低成本時，就會推出甜頭。

Hayfield Homes是一家位於伯明翰附近的豪宅地產商，今年夏季為潛在客戶提供價值高達 42,990英鎊(約41.64萬港元)特斯拉(Tesla)汽車折扣。該地產商的開發項目包括離倫敦很近的獨立屋，並提供其他激勵措施，包括印花稅繳款、搬屋費用及地產代理費用。Investec建築分析師Aynsley Lammin表示，隨着新盤需求惡化，地產商開始關注現金。

Taylor Wimpey Plc表示，今年夏季的激勵措施佔樓價5%，去年約2%，該公司提供抵押貸款、個性化家居升級等，當中設備有廚房櫃枱及地氈。

此外，Barratt Developments Plc於9月在英格蘭東南部推出一項「先租後買」計劃，當地樓價下跌速度比英國大多數其他地區都要快。該優惠允許首置買家將單位出租6個月。