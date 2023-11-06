HKCMP建議GEM改革設明確時限審查流程

改革GEM(前稱創業板)的市場諮詢將於周一(6日)截止。由過去主力協助中小型企業上市和提供企業融資服務的投行、律師行及會計師行組成的香港資本市場專業人員協會(HKCMP)表示，諮詢文件未能解決高成本、不確定性和冗長的審批程序等導致許多潛在上市申請人不敢在GEM上市，倡議透明、精簡、有效率且有明確時限的審查流程，並在過程中排除主觀批判。

HKCMP提到，儘管諮詢文件正確地強調對科技及科研公司的支持，但它應該將重點擴展到科技及科研公司以外的領域，以提供更多不分產業界別的上市平台。至於新替代資格測試可能促使上市申請人花費至少2億港元的重大營運支出，因而導致在上市前兩個財政年度中產生至少1億港元的巨大虧損，這可能令申请人卻步。

考慮到新冠疫情對經濟的影響，HKCMP建議，全面重新評現有的經營現金流上市要求，並以合理的利潤要求測試納入替代資格標準，以作為替代措施，從而讓具有合理盈利能力水平，但未能達到現行的營運現金流或收入要求的中小企業申請上市。

HKCMP強烈建議。採取更全面的改革措施，解決中小企業在創業板上市面對的重大障礙，包括重新評估收購限制以及旨在阻斷逆向收購和現金公司等措施。