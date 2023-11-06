道期升57點　油價漲1%　離岸人民幣見7.2812

美匯指數報104.777；港匯見7.8211；離岸人民幣(CNH)報7.2812；美元兌日圓報149.44；歐元處1.075；英鎊報1.24。金價報1,987.18美元。油價升1%，布油報85.68美元，紐油處81.36美元。比特幣升至34,878美元。道指期貨升57點。

-科學園夥黑芝麻智能科技，打造高性能車規級晶片研發中心。

-萬科下午4時與金融機構召開會議，逾150家出席。

-保誠9個月新業務利潤增34%，保費等值銷售額升36%。

-傳降騎手年齡上限，美團澄清呢個年紀仲受你玩...

-平保曾在滙豐股東會反對重選杜嘉祺連任董事。

-梁鳳儀：若監管問題解決，考慮讓散戶參與現貨加密幣ETF。

-HKCMP建議GEM改革設明確時限審查流程。

-港交所：科技主題成首三季ETF市場亮點。

-惡劣天氣市照開，財庫局：6個月內落實。

內地經濟：

●外資真的跑了？中國FDI上季首度出現赤字...

●瑞幸咖啡推醬香拿鐵專屬紅杯吸客，網友：已經喝了。

●中國物流與採購聯合會：10月全球製造業PMI跌至47.8%。

香港經濟：

●許正宇：政府透過發債等為大型基建融資，融資辦公室料明年初運作。

●許正宇：新資本投資者入境計劃詳情年底前公布，明年接受申請。

●傳美國運通在港裁員數十人，涉營運及市務推廣等部門。

●差估署：9月私宅落成量2309伙，創7個月新高。

外地經濟：

●印度重啟加息與否睇油價？大摩話關鍵價位係...

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●調查：生活成本高昂，逾6成英國人擬降聖誕支出。

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●植田和男：實現通脹目標仍具不確定性，年內結束負利率機會微。

企業消息：

●星展第3季盈利增長18%，收入創新高。

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