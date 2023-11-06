中國平安藉整合綜合金融解決方案　服務2.3億客戶

謝永林認為該行的綜合金融模式，應以「客均利潤」、「客戶數」和「客均合同」為關鍵指標，因會直接決定整體個人業務的營運利潤，故期望以三項指標來重塑該行的估值模型。集團披露了未來長期經營目標，如個人營運利潤在綜合金融的驅動下冀實現雙位數增長，其中個人客戶數增長至4億名，客均合同數增至5個以上，客均利潤增至每客戶800元人民幣。

同時，隨經濟發展和財富的積累，中國個人客戶市場發展空間持續擴大。財富管理增速強勁，過去 20年中國人均財富增速為12.2%，遠高於全球平均水平4.9%；未來10年，國內個人金融資產仍將以年複合增長率9%的增速增長，預計2032年增長至571萬億元。保險市場潛力巨大，中國人均保險密度約是全球平均水平的一半（人均保費額550美元，全球平均水平為1,107美元），保險深度（保費收入佔GDP比重）也還有很大的增長空間。