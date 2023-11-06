股神「愛股」伊藤忠商事半年賺少9%　管理層仍撐日本經濟...

股神巴菲特「愛股」、日本5大商社之「老二」伊藤忠商事公布業績，截至9月底止半年，收入按年倒退3.11%至6.77萬億日圓，純利按年倒退9.49%至6,962.61億日圓(約364.44億港元)，但集團照樣把明年3月底止本財政年度的純利指引調高至8,000億日圓，現估計按年跌幅不足0.1%。

該企周一按計劃把中期股息調高23.07%至每股80日圓，折合為巴菲特的投資旗艦巴郡帶來約4.96億元收入，末期股息指引維持每股80日圓。

中期業績倒退主因大宗商品價格回落，其能源及化學品分別收入按年倒退13.82%，就算鋰電池業務估值上升，經營溢利照樣按年倒退28.88%，單計上季更按年大跌43.31%；並使金屬分部則在鐵礦石和煤炭價格下滑的拖累下，收入按年減少18.68%，經營溢利按年倒退30.42%。

之所以要關注這兩個分部，原因是他們上半財年經營溢利貢獻按年下跌11.02個百分點後，仍高達38.37%。

不過，「一邊跌一邊升」是多數綜合企業的特性。收入佔比最大的食料分部，上半財年收入按年增長5.61%至2.42萬億日圓，經營溢利更按年大增30.92%，單計上季更加按年大漲37.95%，原因是食品業務受惠疫後市面人流恢復，並有加價推動，同時糧食交易量也有所上升。

以日本第二大連鎖便利店FamilyMart為主的「第8公司」分部，增長更是冠絕所有列帳分部，中期收入按年升12.89%至2,645.95億日圓，經營溢利按年大漲45.32%至432.98億日圓，原因正是該便利店產品改良推動了客流和人均消費。

展望未來，管理層稱，環球經濟都會低迷，中國加碼刺激只能為經濟兜底，增長仍會被房地產投資及出口的低迷牽制，反觀日本經濟縱使對出口不景，薪酬上升遇上通脹仍低可望提高個人消費，遊日人數及企業投資擴大依然可期，又指長年期美國國債孳息升勢告一段落可望煞停日圓跌勢。另外，主要產油國減產下，油價有望穩定徘徊每桶90美元附近。

至於為何上調全年盈利指引，公司解釋是本來定得保守，但防守性強的業務，目前看來盈利正扎實上升。