第一太平戴維斯：甲廈租金第3季跌2%　料明年最多再跌5%

第一太平戴維斯最新發表的2023年第三季香港寫字樓租賃市場報告指出，本港寫字樓租賃市場面臨可能加速下滑的不利因素，由於市場需求的萎縮，第3季甲級寫字樓租金下跌約2%，而空置率亦同時下跌約0.4%，預期2024年租金將在無升跌至下調5%的範圍內調整。

至於甲廈空置率亦下跌約0.4%。導致下降的因素之一是位於九龍灣的九龍國際展貿中心即將重建，令租戶尋求其他辦公空間，從而產生了搬遷需求。例如香港寬頻和醫院管理局等租戶已搬遷至同一區內。

市場繼續以節省成本為目標，有地產商向旗下租戶提供靈活租賃安排及願意為2,000至4,000方呎的寫字樓單位提供資本支出，而該類資本還可以轉讓給下一個租戶，為尋求較小辦公空間的企業提供一個極具吸引力的選擇。另外，部分業主還會協助進行翻新工程，相關費用亦會反映在租金之中，通常每方呎增加約8至10港元。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，寫字樓市場以節約成本為目標，新的需求很難出現。更悲觀的前景可能會加速整個下行周期。

該行斯香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基指出，本港寫字樓租賃市場面臨著各種挑戰，包括高息、地緣政治緊張局勢以及內地企業的財務壓力等，都可能加速寫字樓租金的下跌，並導致在未來一兩年內提前觸底反彈。

該公司九龍商業樓宇租務部副資深董事姚偉明稱，引進重點企業辦公室（OASES）已與來自不同創新行業的二十家企業簽署戰略合作協議，然而，辦公空間擴張和來自創新科技領域的需求仍存在不確定性。市場或需要更具體的政策、激勵計劃和建立時間表來評估這些舉動的全面影響。