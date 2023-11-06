HKCMP：能否GEM上市存不確定性　令商家卻步

本港GEM(前稱創業板)新股自2020年起「清零」。香港資本市場專業人員協會(HKCMP)主席葉天賜指出，以往許多東南亞企業對來港上市很感興趣，但近年無企業在GEM上市，令不少企業失去信心。因為即使公司合符上市標準，能否上市存有很大的不確定性，前期的上市投入或會血本無歸，而作為商家難免覺得這單刁不符經濟效益。

HKCMP副主席李華倫補充，企業由入紙申請上市一刻起，早期的籌備工作涉及約1,000萬元開支，而每半年更新一次財務報告及盡職審查等工作，每次至少200萬元。若聯交所多問幾次，上市所需時間拉長，涉及的成本會更高。

葉天賜強調，企業規模大小不等於質素的好壞，所有大企業也是由小企業發展而成，不應對小企業存有偏見。做100宗每宗集資2億元的新股，比單做一宗集資200億元的大型新股，對市場的深度更有要求，而每宗上市能帶動其他專業服務的經濟活動。

他指，聯交所應為企業提供交易平台，若企業不夠好，投資者也不會投資，「有機會畀人交易，人哋也未必交易，但最重要是要可以讓人選擇」。坦言市場或有不正當的玩家，但應從執法着手，而非斷絕所有企業可以上市的機會。

另外，HKCMP建議採取更全面的改革措施，解決中小企業在GEM上市面對的重大障礙，包括重新評估收購限制以及旨在阻斷逆向收購和現金公司等措施。葉氏指出，理解局方不希望公司投資無價值的業務，但小型公司很多時會改變業務模式，甚至轉型，在現行條例下難以做到，期望條件能提供更大的空間及彈性，從中取得平衡。