城市花園煙海三房劈220萬沽　做價較高峰跌近2成

樓價從高位回落相當幅度，北角城市花園一個套三房海景戶，減價逾一成以1,680萬元售出，相比兩、三年前樓市高峰同類型單位做價高逾2,000萬元，已跌價近兩成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園8座高層E室，實用面積約1,,032方呎，三房連套房間隔，望全維港煙花海景，減價220萬元或約11.5%，成交價1,680萬元，呎價約16,279元。相比兩、三年前高峰期同類單位成交價逾2,000萬元，現跌價近兩成。

●中原冼子明表示，筲箕灣居屋東濤苑A座高層5室，實用面積約400方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價510萬元放售，減至471萬元沽出，呎價約11,775元。

－－－－－－

九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城6座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤7個月累減50萬元，以580萬元成交，呎價約11,219元。

－－－－－－

新界區

●中原曾展鵬稱，沙田翠華花園A座高層2室，實用面積約271方呎，兩房間隔，累減20萬元，以340萬元售出，呎價約12,546元，做價時光倒流至約2016年水平。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑A座低層3室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，放盤1個月減價134萬元，減幅近18%，未補價第二市場成交價616萬元，呎價約9,477元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田翠湖花園F座中層8室，實用面積約733方呎，三房間隔，放盤一星期減價50萬元，以800萬元獲承接，呎價約10,914元。

●中原伍錦基表示，沙田及大圍區10月共錄約67宗二手成交，按月增約三成多。而沙田第一城剛錄本月首宗成交，屋苑37座中層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，議價後以420萬元易手，呎價約13,816元。

●中原黃偉杰稱，馬鞍山新港城本月暫錄約2宗成交，屋苑M座高層7室，實用面積約338方呎，兩房間隔，以514萬元易手，呎價約15,207元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座中層H室，實用面積約690方呎，三房連套房間隔，開價約930萬元，議價後以928萬元易手，呎價約13,449元。

●中原區國健表示，粉嶺居屋雍盛苑A座中層23室，實用面積約206方呎，開放式間隔，開價約310萬元，減至306.8萬元已補價自由市場價售出，呎價約14,893元。原業主於2020年以296.8萬元購入單位，現帳面僅獲利約10萬元。

●中原余仲平稱，荃灣麗城花園3期3座高層B室，實用面積約742方呎，三房連套房間隔，享山景，去年以950萬元放盤，期內不斷調整叫價，最終減至708萬元沽出，呎價約9,542元。

●祥益古文彬指出，屯門居屋兆康苑M座低層1室，實用面積約434方呎，兩房間隔，減價17萬元，以333萬元已補價自由市場價易手，呎價約7,673元。

●中原王勤學表示，元朗溱柏6座高層G室，實用面積約457方呎，一房間隔，累減143萬元或24%，以455萬元沽出，創屋苑一房單位逾6年新低價，呎價約9,956元。同類單位做價於2021年9月曾高見637萬元，反映樓價下跌接近三成。

●中原柯勇表示，將軍澳都會豪庭4座中層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，以676萬元易手，呎價約14,383元。

●中原何文俊指出，將軍澳城中駅9座低層B室，實用面積約731方呎，三房連套房間隔，減價114.2萬元或約10%，以1,053.8萬元易手，呎價約14,416元。

－－－－－－