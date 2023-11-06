豪客購新盤　傳大埔項目獲買家斥7200萬連購3伙

新盤成交量稍為回穩，即見有大手客出動。市傳大埔低密度項目獲同一組買家斥資逾7,200萬元連購3個單位。同時，何文田一手項目亦傳出有買家以逾6,200萬元買入同座同層兩伙。

●香港仔澄天一周累售約38伙

●傳大手客斥逾7,200萬元掃入林海山城同座3伙

●沙田星凱‧堤岸單日錄兩宗成交 共涉2,199萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周一(6日)沽出兩伙，套現2,199.4萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，最新售出單位包括5座5樓A室，實用面積633方呎，三房間隔，附設299方呎平台，成交價1,141.7萬元，呎價約18,036元。項目9月重推以來沽出39伙，套現逾4.5億元。樓盤開售至今累售911伙，合共套現逾94億元，平均成交呎價約20,366元。

●飛揚第1期兩房呎價約13,885元

●黃竹坑站晉環開放式戶呎價約21,653元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(6日)以636.6萬元售出2B座9樓D室，實用面積294方呎，開放式間隔，呎價約21,653元。

●大埔白石角朗濤三房連車位售3,211萬元

●傳大手買家以逾6,200萬購入傲玟同層兩伙三房戶

何文田傲玟周一(6日)連沽3伙，成交價介乎3,114.66萬至3,479.44萬元，共涉額9,757.6萬元。當中，第2座的17樓A及B室，分別為實用面積1,403方呎及1,425方呎，三房間隔，成交價為3,114.66萬元及3,163.5萬元，市傳由同一組買家購入。