豪客購新盤 傳大埔項目獲買家斥7200萬連購3伙
2023年11月06日 21:31
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新盤成交量稍為回穩，即見有大手客出動。市傳大埔低密度項目獲同一組買家斥資逾7,200萬元連購3個單位。同時，何文田一手項目亦傳出有買家以逾6,200萬元買入同座同層兩伙。
●香港仔澄天一周累售約38伙
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，周一(6日)再售出3伙，包括通過招標沽出兩伙特色戶，而全盤開售至今累沽約38伙，套現逾2.3億元。該集團副主席楊政龍表示，是日最新標售兩伙平台特色戶，包括5樓C室，實用面積為365方呎，成交價750萬元，呎價約20,548元為項目新高。項目於不足一周內悉數沽出五樓全層共6伙平台特色戶。
●傳大手客斥逾7,200萬元掃入林海山城同座3伙
市場消息指，香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，單日錄得4宗成交及1宗先租後買個案。當中有大手客斥資7,247.2萬元購入第16座的3個單位，實用面積1,160及1,586方呎，成交價介乎1,902.4萬至2,696.2萬元，呎價16,400至17,000元。
●沙田星凱‧堤岸單日錄兩宗成交 共涉2,199萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周一(6日)沽出兩伙，套現2,199.4萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，最新售出單位包括5座5樓A室，實用面積633方呎，三房間隔，附設299方呎平台，成交價1,141.7萬元，呎價約18,036元。項目9月重推以來沽出39伙，套現逾4.5億元。樓盤開售至今累售911伙，合共套現逾94億元，平均成交呎價約20,366元。
●飛揚第1期兩房呎價約13,885元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周一(6日)錄得兩房單位成交，為1座11樓E室，實用面積469方呎，成交價651.2萬元，呎價約13,885元。買家為外地回流人士。長實地產營業部助理首席經理楊桂玲表示，踏入11月，買家已消化減辣訊息及預期利息見頂，陸續開始重投物業市場，預期成交量上升速度會較為緩慢。
●黃竹坑站晉環開放式戶呎價約21,653元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(6日)以636.6萬元售出2B座9樓D室，實用面積294方呎，開放式間隔，呎價約21,653元。
●大埔白石角朗濤三房連車位售3,211萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(6日)透過招標以3,211.2萬元售出5座8樓A室，為實用面積1,325方呎，三房間隔，連同車位售出，呎價約24,235元。
●傳大手買家以逾6,200萬購入傲玟同層兩伙三房戶
何文田傲玟周一(6日)連沽3伙，成交價介乎3,114.66萬至3,479.44萬元，共涉額9,757.6萬元。當中，第2座的17樓A及B室，分別為實用面積1,403方呎及1,425方呎，三房間隔，成交價為3,114.66萬元及3,163.5萬元，市傳由同一組買家購入。