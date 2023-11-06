foodpanda for business上半年訂單總數升1.2倍

餐飲外賣及配送平台foodpanda表示，針對企業的「foodpanda for business」解決方案，於上半年的訂單總數激增120%，而商品成交金額亦較去年同期上升70%，該服務為企業提供美食送遞、外賣自取、茶水間供應及到會等一站式專屬服務。

foodpanda香港企業業務總監葉家敏表示：「普遍企業都會透過『請食飯』去慰勞員工，感謝他們對公司的貢獻，這種傳統已經根深柢固於香港社會之中；foodpanda留意到不少行業正面對人才流失和離職潮等人力資源挑戰，各行各業都在重新檢視人力資源策略，當中包括膳食福利為非常重要的一環。」

過去一年，「foodpanda for business」其中的美食津貼訂單增幅亦超過80%，而茶水間供應及到會服務的訂單金額亦顯著上升，兩者均錄得超過一倍的增長，可見企業對膳食津貼的需求持續增長。

就行業而言，超過一半的企業客戶為金融、科技和顧問法律行業，當中約有 60％採用美食津貼。金融行業對於健康和養生非常關注，其中養生湯水比咖啡更受歡迎；科技行業最喜歡的選擇是冰咖啡；而醫療保健行業的客戶則傾向於訂購手調飲料、餃子等輕食，可謂各行各業各有喜好。數據更反映「三點三」下午茶仍然是本港打工仔的「覓食時間」，最受歡迎的下午茶選擇是養生湯水，其次是蛋撻和凍美式咖啡。