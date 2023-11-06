美股道指微升　花旗傳裁員一成

美股3大指數周一早段表現靠穩，道指升12點，報34,073點；標指升5點，報4,363點；以科技股為主的納指升37點，報13,516點。港股夜期報17,929點，跌65點，低水38點。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，美股的反彈與其說是新一輪升勢的開始，倒不如說是熊市反彈。Wilson強調美國企業的盈利預測開始下修，而且宏觀數據有疲軟迹象，股票的升勢欠缺基本因素支持。

企業消息方面，外媒稱負責花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)已啟動代號為「Project Bora Bora」的業務重組計劃，並且與相關的管理人員和顧問討論了在不同的主要業務中裁員至少10%的問題。由於范潔恩推動消除區域經理、聯席主管和其他職責重疊的職位，因此有高層的裁員比例很可能將超過10%。花旗股價跌0.07%。

有份研發「復必泰」新冠疫苗的德國藥廠BioNTech上季收入為8.95億歐元，按年大跌74.13%，純利按年暴跌91%至1.6億歐元。該公司亦將「復必泰」今年全年收入預測從約50億歐元，減至約40億歐元，同時降低研發費用、行政開支方面的預測。BioNTech股價周一早段升5.61%。

英國銀行NatWest與國際商業機器(IBM)宣布合作推出人工智能(AI)虛擬助理服務，使NatWest首為首家部署具有生成式AI功能的英國銀行。該行表示，正致力利用創新的AI技術，讓AI助理變得更加人性化。IBM股價早段升0.69%。