東方日報B1：亞股翻生　港3日飆864點

憧憬美息見頂，資金轉向追逐風險，亞太區股市近期日日做好，可謂久旱逢甘霖。港股連升3日飆864點，周一(6日)更曾重越18,000點，恍如重演去年同期「劫後餘生」一幕；A股滬綜指亦見3周高位，滬深兩市成交重返逾萬億元人民幣；至於周一開始重新「禁沽空」的南韓股市，首爾綜合指數罕有勁升5.66%收市，創3年半來最大單日升幅。

恒指「由頭升到落尾」，高開249點後，最多升373點，高見18,037點，收升302點或1.71%，報17,966點，成交額增加至逾1,151億元，是9月15日之後最多。「北水」淨流入第8日，金額為8.35億元；沽空比率則跌至13.43%，反映淡友未見進取部署。

內地股市方面，滬綜指升27點或0.91%，收報3,058點；而雲集貴州茅台、五糧液、美的集團等大價股的滬深300指數，收升48點或1.35%，報3,632點。外資經滬深股通淨流入52.73億元人民幣。

摩根士丹利指，全球主動型長倉基金上月大幅拋售中港股票，合計淨賣出31億美元(約241.8億港元)，是連續3個月淨賣出逾30億美元。不過，華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，港股在中美元首會談及美債息回落等因素加持下，有機會複製去年行情，最樂觀是市場率先炒作明年的「1月效應」，不排除恒指上望20,000點，支持位則上移至17,500點；資金年底會否回流炒起中港股市，要視乎人民幣強弱而定。

除了人民幣，美元匯價同樣左右環球股市去向，事關聯儲局暫緩加息，美匯指數最新回試104的兩個月低位，刺激亞太區股市顯著抽升，南韓首爾綜合指數收報2,502點，創9月22日以來收市高位。日經平均指數及澳洲悉尼普通股指數各升2.37%及0.24%。

另外，反映全國各地跨境經濟開放、社會開放和文化開放的《世界開放報告2023》公布，今年開放水平最高的經濟體是新加坡，香港再跑輸新加坡及德國，僅排第3位。