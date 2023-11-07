林嘉麒：小心市場出現鐘擺效應...

自從上周聯儲局放鴿後，美國國債債息急速回落，造就了港股這一輪升市。正如筆者早前一直強調，債息走勢是影響近期港股最重要的一個因素。踏入11月，投資市場焦點眾多，打頭陣的有國家PMI數據、有美國議息、中美元首將會會面、繼續受以巴衝突事件影響等。

但是，遠差過市場預期的PMI數據、中美元首確定見面的消息，或者以巴升級，也未影響恒指再穿去年11月28日的低位16,833點水平。在10月24日、26日、11月1日，這三個交易日恒指也曾經在日內穿過17,000水平，然後低位反彈，但並沒有穿過16,833點。某程度說，是考驗了支持位。「不穿就會升」，既然支持見力在議息前已出現，聯儲局會後放鴿形成了具說服力的反彈。恒指上周五升穿20天線後，昨日(6日)進一步突破，出現高開高走的格局，重上50天線以上水平，亦是自今年7月初跌穿後一直的阻力。當然港股周一收盤仍未企穩18,000點，短線的阻力位也不遠，大約在18,300，是10月的高位，也是8月密繁區的位置，相信會有點阻力。慶幸的是，昨日成交增加至約1152億元，也是近期難得可見，期待短期好消息繼續來，目標100天線18,438。

話說回來，上周五的重頭戲是非農就業數據。數據出符預期的差，放緩幅度超過預期。事實上，部分原因可解釋，因為美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商的罷工減少了製造業就業人數。高興的是，工資通脹降溫，10月平均時薪上漲0.2%，低於9月份的0.3%。即使仍然有升，惟整理趨勢回落叫投資者興奮。

既然聯儲局一直強調工資上升是通脹過去反覆的原因，今次進一步回落又可炒作息口快見頂。不擔心通脹了，經濟增長動力反而有穩憂。10月非農就業崗位增加只有15萬個，遠差過預期的18萬個，而且9月非農就業人數從上次公布的33.6萬個下調至29.7萬個。有經濟學家認為，美國每月需要創造大約10萬個就業崗位，才能跟上勞動年齡人口的增長。當然，10月的新增非農有15萬個，遠高於標準要求的10萬個，但假如未來數月非農持續下滑就不妙了，屆時投資市場又要再擔心經濟增長動力不足的問題，甚至乎說通縮快來，因此大家要小心鐘擺理念會再出現。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒