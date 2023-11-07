廖嘉豪：睇好英國國債長期表現

英國貨幣政策委員會在11月議息會議維持利率在5.25%不變，輕微上修通脹預測，但同時調低今年實際GDP預測，2023年第3季按季增長下修至0.0%，2023年第4季按季增長下修至0.1%。英倫銀行行長貝利表示，將在足夠長的時間內維持具限製性的政策，以確保成功擊退通脹。

英國債市鴿派解讀議息決定，債價在會後廣泛上升令整條英國國債收益率曲線下跌，2年期國債收益率下跌10個基點至4.70%，10年期國債收益率下降15個基點至4.35%。英國經濟面對高利率壓力令英國國債收益率較大機會在明年持續走低，或為持有英鎊的投資者創造機會。

英倫銀行首席經濟師裴修早前傾向所謂「Table Mountain」的利率路徑，即須保持高利率較長時間。花旗分析員認為該言論只是應對工資和物價持續高企的假設性環境下的正常表述，並非已確認的貨幣政策方向，因為高利率對英國經濟的挑戰才剛開始。

筆者認為，英倫銀行已在今年8月結束加息周期，在2024年的減息時間及幅度或比市場預期更早及更快。截至2023年10月26日，市場預測英倫銀行從明年5月起減息約50點子，對比花旗分析員預期同期減息150點子明顯較保守。自1996年起5次英倫銀行加息周期，市場均在最後一次加息時低估其後的減息速度。

花旗分析員對英國10年期國債收益率在2023年第4季的預測為4.55%，反映央行短期內缺乏新的政策指引，以及英國國債供應壓力也可能抑制國債價格回升力度，但潛在政策利率見頂亦限制債價回落空間。繼續看好英國國債的長期表現，英國10年期國債收益率在明年第4季有機會回落至平均約3.30%水平，英國國債價格回升只是延遲發生。雖然花旗分析員預期英國國債收益率曲線將更陡峭，2年期及10年期英國國債收益率息差在2024年第4季度將擴闊30個基點，而10年期及30年期英國國債收益率息差同期亦擴闊65個基點，但隨着英國短期國債價格回升壓低收益率，這應會鼓勵投資者承擔更長存續期風險，並部署較長期英國國債捕捉收益率回落的機會。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪