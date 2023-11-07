美股高收 油價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.23%，報105.26；港匯見7.8201；離岸人民幣(CNH)報7.2848；美元兌日圓處149.97；歐元報1.072，英鎊報1.2344。金價處1,978.38美元。布油報85.21美元，紐油報80.91美元。比特幣(Bitcoin)變動不大，報3.5萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指收報34,095點，升34點或0.1%；標指收報4,365點，升7點或0.18%；納指收報13,518點，升40點或0.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,864點，跌101點或0.57%。

●11月恒生指數夜期收報17,867點，跌127點，低水100點，成交16,021張。

●紐約期油收報每桶80.82美元，升0.31美元或0.38%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.18美元，升0.29美元或0.34%。

●紐約期金收報每安士1,988.6美元，跌10.6美元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,417點，升不足1點；德國DAX指數收報15,135點，跌53點或0.35%；法國CAC指數收報7,013點，跌33點或0.48%。

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