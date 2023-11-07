ChatGPT每周活躍用戶數突破1億　已有200多萬開發者

美國人工智能公司OpenAI舉行開發者大會。會上宣布每周有1億人使用旗下ChatGPT。自今年3月透過應用程式介面(API)發布ChatGPT和Whisper模型以來，該公司現已擁有200多萬開發者，其中包括92%以上的財富500強企業。

OpenAI內時宣布了數十項新的增補和改進，並在平台的多個部分實施了降價策略。這些更新包括推出新的更加強大且成本更低的GPT-4 Turbo模型，支持128K上下文窗口；新的 Assistants API，便於開發者構建自己的輔助AI應用；以及平台中新增的多模態功能，包括視覺、圖像創造(DALL·E 3)和文本轉語音(TTS)。這些新功能將從周二(7日)下午1時開始向OpenAI客戶推出。

此外，OpenAI還加強了其性能，並且能夠以GPT-4的三分一價格提供輸入代幣，並且輸出Token的價格也降低了一半。除此之外，OpenAI 還宣布了函數調用的更新，改進了對指令的遵循能力和JSON模式，推出了可復現輸出和日誌機率的新特性，並且更新了GPT-3.5 Turbo模型。