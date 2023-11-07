英國10月零售銷售疲弱　又要靠唇膏撐住？

經濟前景暗淡，民眾生活艱難！外媒報道，英國家庭正囤積平價消費品，以應對生活成本緊縮的困境，而此舉同時帶動化妝品等商品的銷售，形成「唇膏效應」(lipstick effect)。

「唇膏效應」被視為一種有趣的經濟現象，是指即使經濟不景氣，民眾的消費欲望仍強烈，其荷包縮水，因此在購買大件奢侈品時會反覆考慮，但買化妝品時則不會考慮太多，女性消費者減少購買大件奢侈品，而將消費重心轉移至較廉價的替代品，唇膏正是一種廉價的非必要物品，買唇膏對消費者起到一種安慰作用，在1930年代美國經濟大蕭條時期，唇膏特別暢銷，因此稱為「唇膏效應」。

英國零售業聯盟(The British Retail Consortium)及會計師行畢馬威表示，當地美容產品及食品推動10月疲弱的銷售。其月度調查顯示，10月零售額按年增長2.5%，略低於9月的2.7%。這些數字並未根據通脹進行調整，因此掩蓋銷售量下滑。

BRC行政總裁Helen Dickinson表示，由於高額抵押貸款及租金成本進一步動搖消費者信心，零售銷售增長放緩。「許多家庭也推遲聖誕節消費，希望能在即將到來的黑色星期五促銷中買到平貨。」

BRC指，保健及美容產品的強勁表現可以用「唇膏效應」來解釋。BRC的銷售數據整體顯示「黃金季度」開局黯淡，即在聖誕節前的這段時間，商店可以賺取全年大部分利潤。儘管天氣轉涼刺激外套等服裝的銷售，但10月份非食品銷售仍按年下降，食品銷售則有所增長。