【高盛推介】騰訊、阿里回吐　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(6日)突破310元水平收市，升約3.3%，今早(7日)回吐。早段曾反彈高見314元，惟隨即再度下跌。現報309.4元，跌約1%。騰訊將於下周三公布今年第三季業績，有券商料總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。

阿里巴巴昨日升約2.4%，今早回吐，現報83.4元，跌約1.7%。有報道指據顧問公司調查顯示，大部分中國消費者擬在雙11購物節期間有限度地消費，並指內地消費者信心仍略低於新冠疫情爆發前的水平。

觀察個股輪證資金流向，騰訊淡倉於近日獲資金積極吸納，上周四至本周一共錄得約4,120萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

阿里方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。淡倉於上周五及本周一共錄得約180萬元資金流入。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿9.2倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.1倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿10.2倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、高敏感度。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿6.3倍，中期輕微價外、高槓桿、高敏感度。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.9倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿值。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.6倍，低面值。

阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.8倍，中期、貼價。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率9.2倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率7.1倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率12.4倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率9.2倍。

阿里牛57893，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率12.1倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率8.5倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.9倍。

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