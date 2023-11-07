中指院：內地房企10月份債券融資總額按年跌46%

中指研究院發布報告，10月份內地房企債券融資總額按年減少接近一半，認為制定出具有可操作性強、符合商業銀行等金融機構利益的具體政策措施，才能夠幫助民營房企獲得順暢的融資，這在根本上需要市場回暖支撐投資信心。

中指院監測數據顯示，10月房企債券融資總額為276.4億人民幣(下同)，按年下降46.2%，按月下降19.5%；行業債券融資平均利率為3.49%，按年升0.19個百分點，按月則跌0.22個百分點。今年首10個月房企債券融資總額為5,875.1億元，按年下降8.9%，跌幅較首9個月擴大3.2個百分點。

報告指，中央金融工作會議指出「一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求」，難點在於落實。當前民營房企銷售額降幅高於行業均值，企業出險事件時有發生，拿地規模較少，投資人和金融機構難以對民營房企建立起足夠的投資信心，短期內資金對其敞開難度較大。

中指院指，總體來看，今年民營和混合所有制企業發行債券總額412.9億元，按年下降30%，發行企業15家，基本為規模較大未出險民營和混合所有制企業，其融資規模和融資企業範圍均相對有限，甚至無法滿足再融資需求。