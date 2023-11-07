大摩CEO：監管應不時檢視銀行業框架　提防未知風險

今年初有歐美銀行先後「爆煲」，摩根士丹利行政總裁戈爾曼(James Gorman)在港出席「國際金融領袖投資峰會」時表示，雖然目前監管條例多年來行之有效，不過監管機構應不時檢視框架，尤其是將風險管理要求提升至管理層及董事會級別，並能對未知風險提早作準備。

他強調，美國有3間地區性銀行發生流動性問題，並非整個銀行業收現危機，該批銀行的業務模式有集中風險的問題，最終由大型銀行出手買入其資產，反映銀行業監管框架相對穩健，但對大型銀行來說屬「一種傷害」。

德意志銀行行政總裁Christian Sewing出席同一場合時表示，近年地緣政治局勢緊張，加上高通脹環境持續，認為「利率即使維持高企」，市場的反應應保持平靜且具有韌性，但擔心地緣局勢再升級，市場「難以保持平靜」或爆發另一場金融危機，呼籲銀行要保持警覺，多做壓測。

流動性方面，他指銀行需要有穩健的資產負債表，同時要高調對外宣傳自身實力，更重要與不同持份者進行溝通，以免在緊急情況下引發不理性的資金流動。

瑞銀董事長Colm Kelleher認為，自2008年美國開始量化寛鬆，全球流動性急增，非銀行金融機構資產擴張速度遠高於銀行業，若他們沒有足夠資本和流動性支撐其資產，一旦市況逆轉，便有機會形成下一場金融危機。