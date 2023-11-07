Nike再狀告兩同業　都係為咗呢項專利技術...

外媒報道，運動鞋龍頭企業Nike為了悍衛其「Flyknit」專利，繼續向同業提訟，最新包括New Balance及Skechers，要求他們賠款，以及永久阻止兩家公司繼續侵犯專利。3家公司暫時未就事件回應。

報道指，Nike之前曾起訴Adidas、Puma及Lululemon侵犯了公司運動鞋鞋面製造技術「Flyknit」的專利。而Adidas及Puma已經與Nike和解，Lululemon的官司仍在進行中。

Nike周一(6日)對New Balance和Skechers提起相同訴訟。Nike在麻薩諸塞州聯邦法院，對總部設於波士頓的New Balance提起訴訟，指控New Balance的Fresh Foam、FuelCell及其他系列的運動鞋侵犯了Nike的專利。與此同時，Nike也在洛杉磯，對總部位於加州曼哈頓海灘的Skechers提起訴訟，指控Skechers的 Ultra Flex及Glide Step等鞋款侵犯了其專利。

根據Nike官網資訊，其「Flyknit」技術乃使用高強度纖維打造輕量鞋面，為重點部位帶來支撐力、彈性與透氣性。訴訟稱，該專利讓Nike能夠以減少材料和浪費的方式，製造高性能鞋面。