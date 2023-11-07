渣打調低港今年經濟增長預測至3.3%　明年降至2.9%

受外圍經濟拖累，加上港人通關後北上及海外消費驟增，渣打香港最新調低香港今年全年經濟增長預測，由4.3%下調至3.3%，明年亦由3.6%降至2.9%。而該行7月曾將本港今年經濟增長由3.6%上調至4.3%。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆解釋，觀乎息口高企及外部因素繼續不明朗、內部經濟亦表現參差，第3季經濟增速僅有4.1%未如強勁，所以若果本港全年經濟要達至該行早前預測的4.3%目標，意味第四季經濟要升7%才可。

他又指，零售、投資及出口3大經濟環節表現均較預期弱，尤其是零售表現落差較大，房地產及股市帶來的財富效應未如正面；出口亦未由去年的基數回復完氣。

至於香港生產力促進局公布的「第四季渣打中小企指數」，亦看到中小企港商受上述問題困擾。

本季綜合營商行業指數方面，零售業指數下跌至今年首季水平，僅報43.2，按季下跌3.8。劉認為，反映

旅客消費模式轉變並非個個受惠，本地居民消費意欲亦未有相應地增強。

至於第四季渣打中小企指數則報47.6，按季升0.9，低於50中性水平線。分項指數中，「環球經濟」一項指數由2023年第二季起持續下跌，最新報34.6，反映中小企繼續受外圍環境挑戰。

調查亦發現，91%中小企料明年會遇營商困難，其中53%認為經濟環境將較預期差、35%及32%則認為成本上升及難以招聘是企業面對的問題。