【高盛推介】滙控逆市連升 港交所290元上落
2023年11月07日 13:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)由上周三(1日)起連升，今(7日)早逆市繼續上升，最高見59.1港元的過去兩周高位。現報59.05元，升約0.9%，目前為連續第5日上升。滙控公布，昨日(6日)於香港及倫敦市場分別回購277.16萬及341.938萬股，分別涉資1.62億港元及2,079.7萬英鎊。
港交所(00388)昨日突破290元水平，升約3.2%，今早回吐部分升幅，早上至今在290元水平上落。現報292.6元，跌約0.7%。
觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。淡倉於上周五(3日)錄得約100萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
港交所方面，淡倉於上周四至本周一(2至6日)共錄得約700萬元資金流入。
滙豐購(19881)，行使價66.05元，2024年1月26日到期，實際槓桿20.7倍，2個月期以上，街貨低於30%產品最高槓桿。
滙豐購(19360)，行使價68.85元，2024年3月15日到期，實際槓桿15.8倍，中年期、時間值損耗較低、低面值。
滙豐沽(17987)，行使價47.95元，2024年3月25日到期，實際槓桿13.3倍，低面值、高槓桿。
港交購(20963)，行使價300.2元，2024年5月23日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高敏感度。
港交購(17397)，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿9.6倍，低面值、高槓桿。
港交沽(20415)，行使價257.3元，2024年7月24日到期，實際槓桿6.1倍，中期、輕微價外。
滙控及港交所牛熊證條款：
滙豐牛(62572)，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率13.8倍。
滙豐熊(51410)，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率4.9倍。
港交牛(54249)，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率7.9倍。
港交熊(52033)，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率10.4倍。
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