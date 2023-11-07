領展王國龍：商場營運者需要轉變思維

領展行政總裁王國龍撰文，闡述大灣區跨境消費帶來的商機與挑戰。他認為在消費行為模式持續演變下，未來將會對商場提出更高要求。商場營運者需要轉變思維，將傳統商場改造為更豐富功能的「第三空間」，才能吸引和留住顧客。

剛剛過去的「十一黃金周」，「港人北上消費」的熱度有增無減。與內地相比，香港雖無整周假期，但短短三天北上消費的人數已十分驚人。根據香港入境事務處的數據，今年9月30日至10月2日的公眾假期，入境的內地訪客約爲48.6萬人次，但出境北上的香港居民更多，達60萬人次。過去幾個月，各方就香港市民北上消費熱潮的原因已有多次探討。

他表示，正如咖啡店所販賣的不只是咖啡，商場之於香港人，也不只是購物場所，高度便利的公共交通系統，讓地鐵沿線或其他公共交通便捷的商場自然而然地成爲生活的「第三空間（the third place）」。主要服務周邊居民的社區商場就是一個典型的例子。這類商場以鄰近社區爲服務主體，提供豐富的餐飲選擇及消閑娛樂設施和服務。這類商場是香港人的「生活好夥伴」，在一定程度上更已經成爲 「家的延伸」。

內地方面，他表出，去年初，深圳福田區的領展中心城經過改造後，場內綠地面積佔比擴大到43.1%，超過18,000平方米，除了爲附近居民提供別具一格的綠色商場，也有助於周邊社區減少熱島效應和降雨徑流，改善微氣候環境。宜人的新商場亦同樣吸引到顧客的青睞，今年黃金周領展中心城的客流同比大增124%，其中10月1日單日客流達7萬人次，創下自2022年1月領展完成對商場升級改造重新開業後的新高。

故此，他相信，大灣區內雙向跨境消費的日常化，區內一小時生活圈的效益會不斷提高，在消費行爲模式持續演變下，未來將會對商場提出更高要求，只有攜手所有利益相關者共同努力，不斷求變，才能將挑戰化爲機遇，最終實現互利共贏。