新世界區塊鏈平台RC獲逾400間相關行業公司加入
2023年11月07日 15:36
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新世界發展總經理(科技創新)黃振南(左三)
新世界發展(00017)估算，香港的建築供應鏈市場估值近4,000億港元，但過往資金流動是市場痛點。集團去年9月成立的區塊鏈平台River Chain(下稱RC)運用區塊鏈技術，全港首創一站式平台處理建築供應商和分包商的融資，提升建築供應鏈市場的融資效率，並可追溯過往資料，省卻過往繁瑣的文件審批，加快有關公司，尤其中小企能從金融機構獲得現金流，從而在建造業界推動綠色金融發展。
RC截至今年9月，已有逾400間建築、銀行和其他相關行業的公司加入。作為區塊鏈平台，該公司能無縫連接建築分包商和供應商，與銀行和貸款人等資金提供方，透過從用戶收集的數據，運用區塊鏈技術創建完整且可追溯的「單一真實消息來源」，讓金融機構能即時在平台內，獲取分包商和供應商既透明又全面的記錄，加快融資流程，為許多分包商和供應商在獲取發票融資、應收帳融資、採購融資和綠色融資方面提供協助。
新世界發展總經理(科技創新)黃振南表示，未來會繼續致力在物業科技、金融科技領域取得更多突破，為建築、物業發展等範疇帶來更多創新發展。