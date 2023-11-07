新世界區塊鏈平台RC獲逾400間相關行業公司加入

RC截至今年9月，已有逾400間建築、銀行和其他相關行業的公司加入。作為區塊鏈平台，該公司能無縫連接建築分包商和供應商，與銀行和貸款人等資金提供方，透過從用戶收集的數據，運用區塊鏈技術創建完整且可追溯的「單一真實消息來源」，讓金融機構能即時在平台內，獲取分包商和供應商既透明又全面的記錄，加快融資流程，為許多分包商和供應商在獲取發票融資、應收帳融資、採購融資和綠色融資方面提供協助。

新世界發展總經理(科技創新)黃振南表示，未來會繼續致力在物業科技、金融科技領域取得更多突破，為建築、物業發展等範疇帶來更多創新發展。