大鱷格里芬：全球投資者須投資中國

外媒報道，金融大鱷、美國對沖基金Citadel創辦人億萬富豪格里芬(Ken Griffin)表示，全球投資者必須關注及投資中國，以利用該地區的創新及增長。

他在「國際金融領袖投資峰會」中指，與50年前相比，在美國以外的地方創新要多得多，並指中國在太陽能及電動車技術方面具競爭優勢。

格里芬的公司Citadel和Citadel證券正在中國擴張，並在香港設立其亞洲最大辦事處，Citadel證券在疫情爆發前就開始在上海設立辦事處。截至3月份，在內地僱用約10名員工。

這兩家公司在2022年共創造355億美元收入。他指，公司今年收到10萬份大學申請，申請300個實習生及全職職位，並補充指，員工每周工作5天。

格里芬警告，去全球化可能是一張通殺牌，會對通脹、供應鏈和貨幣政策產生重大影響。「我們不知道一個涉及去全球化的世界是甚麼樣子」，他補充指，各經濟體已經從和平與全球化帶來的紅利中受益。

至於對經濟衰退的擔憂，他預計約明年中經濟將放緩，原因是利率上調對私營傷害尤為嚴重，又提醒，美國政府瘋狂消費可能會導致赤字增加。