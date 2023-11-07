道期向下　油價跌近2%　美匯企105水平

美匯指數報105.295；港匯見7.8181；離岸人民幣(CNH)報7.2917；美元兌日圓報150.4；歐元處1.0703；英鎊報1.2326。金價報1,968.26美元。油價跌1.7%，布油報83.78美元，紐油處79.45美元。比特幣跌至34,907美元。道指期貨跌53點。

焦點數據：

18:00 歐元區9月生產者物價指數

21:30 加拿大9月國際商品貿易

21:30 美國9月貿易收支

-領展王國龍：商場營運者需要轉變思維。

-報告：停牌逾3個月上市公司100間，按年跌兩成。

-雷軍：小米14系列手機銷量已破百萬部。

-中信里昂據報晉升港員工任副行政總裁。

-內險股集體插水，傳內地禁短期健康險「0」費率。

-碳酸鋰價格跌至新低，贛鋒鋰業收挫2.5%。

內地經濟：

●中國10月出口按年跌6.4%遜預期，進口意外增長。

●調查：40%跨國企業擬遷移生產線，中國成眾矢之的？

●調查：大多數內地消費者擬雙十一期間有限度消費。

●中指院：內地房企10月份債券融資總額按年跌46%。

國際金融領袖投資峰會：

●何立峰：港須着力加強自身建設，進一步提升影響力。

●負資產又過萬宗，財金官員：客戶倘能續供樓付息，不應被追收差額。

●港府：本港續成內地及環球之間門戶。

●國家金融監管總局：銀行業應更具彈性以應對突發轉變。

●滙控祈耀年：由內地流入港財富活動增長3至4倍。

●大摩CEO：監管應不時檢視銀行業框架，提防未知風險。

●人行：毋須擔心中國經濟，長期向好基本面不變。

●人行：對中國房地產未來感到樂觀。

●中證監王建軍：香港已成為「中概股的主場」。

●金管局余偉文：港已擺脫疫情復常，惟不明朗因素持續。

香港經濟：

●港府下調今年經濟增長預測至約3%，低過年初預期。

●渣打調低港今年經濟增長預測至3.3%，明年降至2.9%。

外地經濟：

●越南樓市死寂！有發展商要花149年才能沽清貨尾。

●澳洲央行加息0.25厘符預期，結束連續4次按兵不動。

●加息潮未完？聯儲官員：幣策過度緊縮將令通脹難達標。

●英國10月零售銷售疲弱，又要靠唇膏撐住？

企業消息：

●Shein擬赴美國上市，尋求目標估值達900億美元。

Airbnb涉嫌逃稅，遭意大利政府扣押65億元。

瑞銀集團6年來首錄季度虧損，第3季按年轉蝕逾61億。

Nike再狀告兩同業，都係為咗呢項專利技術...

神話破滅！WeWork正式申破產，市值僅剩4,408萬美元。

傳羅兵咸永道擬英國裁員最多600人，主要涉諮詢業務。

咖啡需求勁？星巴克美國時薪員工明年加薪至少3%。

據報空巴10月交付71架飛機，業界料全年難達標。

ChatGPT每周活躍用戶數突破1億，已有200多萬開發者。