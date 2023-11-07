道期向下 油價跌近2% 美匯企105水平
2023年11月07日 16:35
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美匯指數報105.295；港匯見7.8181；離岸人民幣(CNH)報7.2917；美元兌日圓報150.4；歐元處1.0703；英鎊報1.2326。金價報1,968.26美元。油價跌1.7%，布油報83.78美元，紐油處79.45美元。比特幣跌至34,907美元。道指期貨跌53點。
焦點數據：
18:00 歐元區9月生產者物價指數
21:30 加拿大9月國際商品貿易
21:30 美國9月貿易收支
●恒生指數全日報17,670點，跌296點或1.6%，主板成交逾896億港元。九龍倉置業及申洲國際跌近5%，宏橋逆市升2.7%。https://reurl.cc/6QxvaV
-領展王國龍：商場營運者需要轉變思維。
-報告：停牌逾3個月上市公司100間，按年跌兩成。
-雷軍：小米14系列手機銷量已破百萬部。
-中信里昂據報晉升港員工任副行政總裁。
-內險股集體插水，傳內地禁短期健康險「0」費率。
-碳酸鋰價格跌至新低，贛鋒鋰業收挫2.5%。
●內地上月出口數據遜預期，滬深三大指數低收。滬綜指收報3,057點，跌1點或0.04%；深成指報10,056點，跌15點或0.15%；創業板指數報2,022點，跌9點或0.47%。https://reurl.cc/QZxR95
內地經濟：
●中國10月出口按年跌6.4%遜預期，進口意外增長。
●調查：40%跨國企業擬遷移生產線，中國成眾矢之的？
●調查：大多數內地消費者擬雙十一期間有限度消費。
●中指院：內地房企10月份債券融資總額按年跌46%。
國際金融領袖投資峰會：
●何立峰：港須着力加強自身建設，進一步提升影響力。
●負資產又過萬宗，財金官員：客戶倘能續供樓付息，不應被追收差額。
●港府：本港續成內地及環球之間門戶。
●國家金融監管總局：銀行業應更具彈性以應對突發轉變。
●滙控祈耀年：由內地流入港財富活動增長3至4倍。
●大摩CEO：監管應不時檢視銀行業框架，提防未知風險。
●人行：毋須擔心中國經濟，長期向好基本面不變。
●人行：對中國房地產未來感到樂觀。
●中證監王建軍：香港已成為「中概股的主場」。
●金管局余偉文：港已擺脫疫情復常，惟不明朗因素持續。
香港經濟：
●港府下調今年經濟增長預測至約3%，低過年初預期。
●渣打調低港今年經濟增長預測至3.3%，明年降至2.9%。
外地經濟：
●越南樓市死寂！有發展商要花149年才能沽清貨尾。
●澳洲央行加息0.25厘符預期，結束連續4次按兵不動。
●加息潮未完？聯儲官員：幣策過度緊縮將令通脹難達標。
●英國10月零售銷售疲弱，又要靠唇膏撐住？
企業消息：
●Shein擬赴美國上市，尋求目標估值達900億美元。
Airbnb涉嫌逃稅，遭意大利政府扣押65億元。
瑞銀集團6年來首錄季度虧損，第3季按年轉蝕逾61億。
Nike再狀告兩同業，都係為咗呢項專利技術...
神話破滅！WeWork正式申破產，市值僅剩4,408萬美元。
傳羅兵咸永道擬英國裁員最多600人，主要涉諮詢業務。
咖啡需求勁？星巴克美國時薪員工明年加薪至少3%。
據報空巴10月交付71架飛機，業界料全年難達標。
ChatGPT每周活躍用戶數突破1億，已有200多萬開發者。