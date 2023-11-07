道期向下　油價跌近2%　美匯企105水平

2023年11月07日 16:35
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    美匯指數報105.295；港匯見7.8181；離岸人民幣(CNH)報7.2917；美元兌日圓報150.4；歐元處1.0703；英鎊報1.2326。金價報1,968.26美元。油價跌1.7%，布油報83.78美元，紐油處79.45美元。比特幣跌至34,907美元。道指期貨跌53點。
    焦點數據：
    18:00 歐元區9月生產者物價指數
    21:30 加拿大9月國際商品貿易
    21:30 美國9月貿易收支
    ●恒生指數全日報17,670點，跌296點或1.6%，主板成交逾896億港元。九龍倉置業及申洲國際跌近5%，宏橋逆市升2.7%。https://reurl.cc/6QxvaV
    -領展王國龍：商場營運者需要轉變思維。
    -報告：停牌逾3個月上市公司100間，按年跌兩成。
    -雷軍：小米14系列手機銷量已破百萬部。
    -中信里昂據報晉升港員工任副行政總裁。
    -內險股集體插水，傳內地禁短期健康險「0」費率。
    -碳酸鋰價格跌至新低，贛鋒鋰業收挫2.5%。
    ●內地上月出口數據遜預期，滬深三大指數低收。滬綜指收報3,057點，跌1點或0.04%；深成指報10,056點，跌15點或0.15%；創業板指數報2,022點，跌9點或0.47%。https://reurl.cc/QZxR95
    內地經濟：
    ●中國10月出口按年跌6.4%遜預期，進口意外增長。
    ●調查：40%跨國企業擬遷移生產線，中國成眾矢之的？
    https://reurl.cc/kagOLG
    ●調查：大多數內地消費者擬雙十一期間有限度消費。
    ●中指院：內地房企10月份債券融資總額按年跌46%。
    國際金融領袖投資峰會：
    ●何立峰：港須着力加強自身建設，進一步提升影響力。
    ●負資產又過萬宗，財金官員：客戶倘能續供樓付息，不應被追收差額。
    ●港府：本港續成內地及環球之間門戶。
    ●國家金融監管總局：銀行業應更具彈性以應對突發轉變。
    ●滙控祈耀年：由內地流入港財富活動增長3至4倍。
    ●大摩CEO：監管應不時檢視銀行業框架，提防未知風險。
    ●人行：毋須擔心中國經濟，長期向好基本面不變。
    ●人行：對中國房地產未來感到樂觀。
    ●中證監王建軍：香港已成為「中概股的主場」。
    ●金管局余偉文：港已擺脫疫情復常，惟不明朗因素持續。
    香港經濟：
    ●港府下調今年經濟增長預測至約3%，低過年初預期。
    ●渣打調低港今年經濟增長預測至3.3%，明年降至2.9%。
    外地經濟：
    ●越南樓市死寂！有發展商要花149年才能沽清貨尾。
    ●澳洲央行加息0.25厘符預期，結束連續4次按兵不動。
    ●加息潮未完？聯儲官員：幣策過度緊縮將令通脹難達標。
    ●英國10月零售銷售疲弱，又要靠唇膏撐住？
    https://reurl.cc/ZyveAV
    企業消息：
    ●Shein擬赴美國上市，尋求目標估值達900億美元。
    Airbnb涉嫌逃稅，遭意大利政府扣押65億元。
    瑞銀集團6年來首錄季度虧損，第3季按年轉蝕逾61億。
    Nike再狀告兩同業，都係為咗呢項專利技術...
    https://reurl.cc/A0YjRd
    神話破滅！WeWork正式申破產，市值僅剩4,408萬美元。
    傳羅兵咸永道擬英國裁員最多600人，主要涉諮詢業務。
    咖啡需求勁？星巴克美國時薪員工明年加薪至少3%。
    據報空巴10月交付71架飛機，業界料全年難達標。
    ChatGPT每周活躍用戶數突破1億，已有200多萬開發者。