10月價值2千萬或以上二手豪宅交投　按月跌24.6%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2023年10月價值2,000萬元以上的一手及二手豪宅買賣合登記錄得約96宗，總值約119.09億元，較9月的約93宗及約68.92億元，分別上升約3.2%及約72.8%。

期間一手同類成交量錄約47宗，涉及金額約24.25億元，分別較9月時約28宗及13.84億元，顯著上升約67.9%與75.6%。至於二手買賣則錄約49宗，按月減少約16宗或約24.6%，涉額約94.84億元，較9月多約39.73億元，升幅約72.1%。

該行指，豪宅市況持續淡靜，整體宗數繼續於100宗以下低位徘徊，而買賣金額急升主要因為鰂魚涌濱海街的1宗63.1億元大額登記所致。10月底政府推出減辣措施，其中外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，期望可以吸引資金流向豪宅市場，有助整體豪宅登記量回升。

此外，2023年首10個月整體價值2,000萬元以上的豪宅買賣合約登記有約1,762宗，總值約1,106.06億元，較2022年全年的約1,784宗及約1,002.01億元，分別微跌約1.2%及上升約10.4%。金額已升破去年水平，宗數亦即將超越去年，惟估計今年全年登記量仍為2013年後的10年次低。雖然今年首兩季受惠於中港兩地通關，豪宅交投活躍，惟其後樓市調整，樓價回落，第3季起豪宅買賣跟隨大市下調，導致全年豪宅登記可能不足2,000宗。

一手方面，今年首10個月價值2,000萬元以上的一手豪宅買賣合約登記錄得約839宗，總值約528.63億元，已經超越2022年全年的約616宗及約379.95億元，分別上升約36.2%及約39.1%。不過，估計今年全年一手宗數未能重上1,000宗水平，反映市場成交主要以中小型新盤為主，豪宅新盤及貨尾去貨速度緩慢，影響一手豪宅交投偏低。

而二手方面，2023年首10個月價值2,000萬元以上的二手豪宅買賣合約登記有約923宗，總值約577.43億元，較2022年的約1,168宗及約622.06億元，分別下跌約21%及約7.2%。估計今年全年二手宗數將創2016年後近7年新低。高息環境持續，買家及投資者的入市態度謹慎，以致二手豪宅市況疲弱。